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July 11 2022 - 12:10

السيد رئيسي: مستعدون لتطوير التعاون مع تونس في مختلف قضايا العالم الاسلامي

منذ 1 ساعة 11 July، 2022
الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي
ايران - عربي وإقليمي

أعلن الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي في اتصال هاتفي مع نظيره التونسي الاحد استعداد الجمهورية الاسلامية لتوسيع وتطوير التعاون مع تونس في مختلف قضايا العالم الإسلامي.

وهنأ السيد رئيسي ، في هذا الاتصال الهاتفي، الرئيس التونسي قيس سعيّد والشعب التونسي العظيم بمناسبة عيد الاضحى المبارك وقال: إن إيران تعتبر نجاح وتقدم الشعب التونسي العزيز نجاحا وتقدما له، ونامل ببركة هذا العيد العظيم ، نزول الرحمة والنعم الالهية على الشعبين والأمة الإسلامية.

واضاف نحن مستعدون لتوسيع وتطوير التعاون والعلاقات مع تونس الشقيقة والمسلمة في مختلف قضايا العالم الإسلامي ، بما في ذلك الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

من جانبه هنأ رئيس الجمهورية التونسية ، في هذا الاتصال الهاتفي، السيد رئيسي بعيد الأضحى المبارك ، مقدمًا أخلص التهاني له ولشعب إيران ، قائلاً: إن إيران وتونس ربطتهما علاقات تاريخية جيدة مبنية على مشتركات ثقافية وحضارية ، ونحن نقدر جهودكم لتحسين وتقوية التعاون والتفاعل بين البلدين.

المصدر: وكالة فارس

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