بايدن: نواجه أزمة غلاء معيشة

اكد الرئيس الأميركي جو بايدن إن العائلات الاميركية تواجه أزمة غلاء المعيشة لكنه اعتبر ان جهود إدارته تؤتي ثمارها.

وقال بايدن متحدثا في البيت الأبيض: “الأسعار مرتفعة للغاية.. العائلات تواجه أزمة غلاء المعيشة”، مستطردا: “لكن الأخبار الاقتصادية اليوم تؤكد حقيقة أن خطتي الاقتصادية تحرك هذا البلد في اتجاه أفضل.”

واعتبر بايدن أن “معدل البطالة يقترب من أدنى مستوى تاريخي له عند 3.6 بالمئة.. وظائف القطاع الخاص في مستوى قياسي.”

وأشار الرئيس إلى أن أسعار البنزين “لا تزال مرتفعة للغاية”، لكنها تستمر في الانخفاض عن ذروتها في يونيو”.

المصدر: روسيا اليوم