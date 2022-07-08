حركة المرابطون والحزب الديموقراطي الشعبي: لقيام مشروع وطني جامع في مواجهة النظام السياسي الطائفي

زار أمين الهيئة القيادية في حركة المرابطون العميد مصطفى حمدان على رأس وفد من قيادة الحركة مركز الحزب الديموقراطي الشعبي في صيدا، وكان في استقباله الامين العام للحزب محمد حشيشو واعضاء من قيادة الحزب.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على العلاقة التي تجمع الطرفين في مواجهة نظام التوحش الرأسمالي والمشروع الامريكي الصهيوني الرجعي العربي. وتناول اللقاء معاناة غالبية الشعب اللبناني على كافة الأصعدة الخدماتية والمعيشية نتيجة السياسات الاقتصادية والاجتماعية المعادية لمصالح الكادحين وسائر الفئات الشعبية التي اعتمدتها السلطة السياسية منذ بداية تسعينيات القرن الماضي.

وحمّل الجانبان أطراف النظام والقوى الطائفية والمذهبية مسؤولية تأجيج النزعات التعصبية، الطائفية والمذهبية والمناطقية، لمنع توحد الحركة الشعبية ولتمرير مشاريع التقسيم والفدرلة لإضعاف موقع لبنان ودوره وقوته في الصراع العربي الصهيوني.

كما شدد الطرفان على التمسك بنهج وخيار المقاومة في مواجهة الهيمنة الغربية الاستعمارية والكيان الصهيوني، مؤكدين دعمهما وشراكتهما للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة حتى تحرير فلسطين من البحر الى النهر.

وبناء على ذلك، اكد الحزب والحركة على ضرورة الحوار بين القوى الوطنية والتقدمية لبلورة المشتركات فيما بينها مقدمة لقيام مشروع وطني جامع يتحمل مسؤولياته في مواجهة النظام السياسي الطائفي التابع وقوى الهيمنة والاحتلال والاستعمار.