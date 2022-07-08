الشيخ الخطيب: الشعب اللبناني يلتف حول مقاومته ولن يسمح بتضييع حقوقه

قال نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” الشيخ علي الخطيب في خطبة صلاة الجمعة التي القاها في مقر المجلس على طريق مطار بيروت الدولي “نأسف لاداء البعض إزاء ما يحصل معنا اليوم بمواجهة العدوان الغربي الذي يتدخل ليحمي العدو الإسرائيلي المغتصب لحقنا العربي والإسلامي في فلسطين والجولان وما تبقى من مواقع على الحدود اللبنانية الفلسطينية ومنها مزارع شبعا ويهدد اليوم ويرعد ويزبد ترهيبا واخضاعا ويدعو للإستيلاء على نفطنا وغازنا ومنعنا من الاستفادة منها”.

واضاف الشيخ الهطيب “للأسف فإن البعض يقع تحت هذا الوهم ويشارك العدو في هذا الترهيب والحرب النفسية”، وتابع “أقول للذين يرفعون عقيرتهم جبنا و للذين يزعقون اتهاما للمقاومة بانها تضيع الحق اللبناني، هل حصلتم على الحق في لبنان الا بالمقاومة؟ وهل هو بأيديكم حتى يضيع؟ لقد ضيعتموه حينا من الزمن، والامل في إعادته بعد الله بالمقاومة وأهلها وهم الشعب اللبناني، كل الشعب اللبناني”، وقال “لن يسمح الشعب اللبناني بتضييع هذا الحق عبر الالتفاف حول مقاومته كما كان دائما، ولن يوكل امر تحرير نفطه الى البارعين في تضييع الفرص كما اضاعوا فرصة تأليف حكومة احوج ما يكون اللبنانيون لها اليوم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام