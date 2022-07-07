حجاج بيت الله الحرام يواصلون تأدية مناسك الحج – موقع قناة المنار – لبنان
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July 7 2022 - 18:06

حجاج بيت الله الحرام يواصلون تأدية مناسك الحج

منذ 25 mins 7 July، 2022
السعودية - تقارير مصورة - عربي وإقليمي

حجاج بيت الله الحرام يؤدون مناسك الحج قبل المبيت في منى والصعود الى صعيد عرفات.

المصدر: قناة المنار

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