تيريزا ماي: على رئيس الحكومة البريطانية الجديد أن يجنب البلاد الانقسام

قالت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، تيريزا ماي، إنه:”يتعين على رئيس الحكومة الجديد أن يجنب البلاد وحزب المحافظين الانقسام”.

وأضافت في كلمة ألقتها في معهد الإدارة، اليوم الخميس: “أعتقد أن الشيء الرئيسي الذي يجب أن يفعله رئيس الوزراء هو القضاء على الانقسام في البلاد، وفي حزب المحافظين”.

وقالت “أخشى أن ما حدث في السنوات الأخيرة هو ما رأيناه من انقسام بين الناس، وأعتقد أننا بحاجة لرئيس وزراء سيعمل على توحيد البلاد وإصلاح الانقسام”.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في وقت سابق اليوم الخميس، وهو الذي خلف ماي كرئيس للوزراء في عام 2019، أنه سيتنحى عن منصب رئيس الوزراء ورئيس حزب المحافظين البريطاني، وسيظل في منصبه حتى تعيين رئيس وزراء جديد.

المصدر: نوفوستي