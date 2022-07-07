غرق سفينة شحن في جنوب اليونان ونجاة أفراد طاقمها

أعلنت سلطات الموانئ اليونانية غرق سفينة شحن اليوم في جنوب البلاد ونجاة أفراد طاقمها السبعة وجميعهم بلغاريون.

وبينما كانت تبحر على بعد 90 ميلا بحريا قبالة ميناء بيلوس الصغير في جنوب شبه جزيرة بيلوبونيز، أطلقت سفينة الشحن “كواتر ديسيز” التي ترفع علم بنما إشارة استغاثة في وقت مبكر من صباح اليوم عندما لاحظ الطاقم تسربا للمياه.

وصرح مسؤول في المكتب الاعلامي لشرطة الميناء لـ”وكالة الصحافة الفرنسية” بان “السفينة مالت بسرعة وبدأت تغرق”.

وأرسلت مروحية على الفور إلى مكان الحادث ونقل أفراد الطاقم السبعة إلى المستشفى في البلدة الساحلية بالقرب من كالاماتا.

المصدر: أ ف ب