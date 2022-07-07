مواقع اميركية: واشنطن ضغطت على الحكومة اللبنانية لانتقاد مسيرات المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 7 2022 - 12:16

مواقع اميركية: واشنطن ضغطت على الحكومة اللبنانية لانتقاد مسيرات المقاومة

منذ 1 ساعة 7 July، 2022
موقع اكسيوس الاميركي
لبنان

نقل موقع اكسيوس الاخباري عن مصادر مطلعة ان إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن تضغط على الحكومة اللبنانية للالتزام بحل الخلاف الحدودي البحري مع كيان العدو بالمفاوضات، كما واوضح الموقع الاخباري ان إدارة بايدن ضغطت على حكومة لبنان لانتقاد إرسال المسيرات التي وصلت لمنصة غاز صهيونية.

وأشار الموقع إلى أنّ “المبعوث الأميركي عاموس هوكشتاين، والسفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، تحدثا إلى كبار القادة السياسيين والعسكريين في لبنان، خلال عطلة نهاية الأسبوع وأثاروا مخاوف بشأن الطائرات المسيرة وطلبوا من الحكومة اللبنانية التحدث علناً ضدها.

المصدر: قناة المنار

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