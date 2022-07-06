مراسل المنار :الطائرات الحربية الإسرائيلية المعادية تحلق في أجواء شمال فلسطين المحتلة وصولاً إلى أجواء المنطقة الحدودية مع لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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July 6 2022 - 16:20
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الخارجية الفلسطينية: "إسرائيل" تستبق زيارة الرئيس الأميركي بمزيد من القتل وتصعيد العدوان ضد الشعب الفلسطيني
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الشيخ أحمد قبلان: لبنان قوي ولديه إمكانية النهوض الداخلي لكن المطلوب قرار سياسي بحجم رسالة المسيّرات فوق كاريش
الشيخ علي الخطيب: المقاومة هي ورقة القوة التي يملكها لبنان لتخليص ثرواته البحرية من يد العدو الإسرائيلي
وزير المهجّرين: الاتفاق مع سوريا أن تكون عودة النازحين على أساس جغرافي وتأمين مراكز إيواء لهم في قراهم ومناطقهم
اللواء عباس ابراهيم: من أسباب عرقلة الحصول على جوز السفر التأخير بإتمام عملية تأمينها من الخارج
الرئيس الجزائري يجمع في العاصمة الجزائرية الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس ورئيس المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هنيّة
تونس: قرار قضائي باستجواب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في الـ19 من الشهر الجاري في قضية جمعية "نماء تونس"
حركة النهضة: الزج باسم الغنوشي بقضية جمعية "نما" تلفيق لتهم كيدية وهو لا علاقات مالية له بالأشخاص المذكورين بالقضية
موقع غلوبز الاقتصادي الصهيوني: تراجع أسهم مجموعة "انجريان" للطاقة في بورصة "تل أبيب" بنسبة 2.55 بالمئة
وزير الخارجية الإيراني لدى استقباله نظيره القطري: أبلغنا الطرف الأوروبي رفضنا أي اتفاق يمنعنا من الاستفادة الاقتصادية
وزير الخارجية الإيراني: لم نطالب بأي مطالب خارج إطار الاتفاق النووي خلافاً لما تقوله الولايات المتحدة
وزير الخارجية القطري: من المهم أن تكون هناك جهود بناءة لانجاح الاتفاق النووي وتشجيع الحوار الإقليمي
الخارجية الأميركية: قرار الاستمرار بالمفاوضات مبني على مدى فعالية ما هو مطروح في منع إيران من انتاج السلاح النووي
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: فكرة معاقبة دولة لديها أكبر قدرة نووية فكرة سخيفة ويحتمل أن تهدد وجود البشرية
وزير الخارجية الروسي: ما تزعمه كييف بشأن قصف روسيا لمدنها بنفسها من أجل تعطيل توريد الأسلحة لأوكرانيا هو محض كذب
الدفاع الروسية: تدمير منظومتين صاروخيتين أميركيتين من طراز "هايمارس" ومستودعين للذخائر في دونباس
رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب أن نستعد لوقف كامل لإمداد الغاز من روسيا
صحيفة "بيلد" الألمانية: خطة وزير الشؤون الاقتصادية لتأمين الغاز المسال للبلاد خلال فصل الشتاء على وشك الانهيار
استقالات متتالية لعدد من الوزراء في بريطانيا اعتراضاً على أداء حكومة بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني: لا يوجد ما يمنعني من مواصلة عملي والبقاء في منصبي ومهمة الحكومة العمل في الظروف الصعبة
زعيم حركة طالبان: لن نسمح باستخدام أراضينا لتهديد دول الجوار ونحث الآخرين على عدم التدخل في شؤوننا
مراسل المنار :الطائرات الحربية الإسرائيلية المعادية تحلق في أجواء شمال فلسطين المحتلة وصولاً إلى أجواء المنطقة الحدودية مع لبنان
منذ 50 mins
6 July، 2022
الطائرات الصهيونية
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