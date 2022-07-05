رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: التيار مع حكومة لا تتهرب من معالجة مسألة حاكمية مصرف لبنان وموضوع تحقيق المرفأ الذي يحتاج الى قرار سياسي وملف النازحين وخطة التعافي والاصلاحات – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2022 - 20:36

رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: التيار مع حكومة لا تتهرب من معالجة مسألة حاكمية مصرف لبنان وموضوع تحقيق المرفأ الذي يحتاج الى قرار سياسي وملف النازحين وخطة التعافي والاصلاحات

منذ 2 ساعة 5 July، 2022
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