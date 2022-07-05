من كسروان.. سلام يا مهدي

استأنفت جمعية كشافةُ الإمامِ المهدي (عج) تجمعاتِها المهدويةِ لتصويرِ النسخةِ اللبنانيةِ من نشيد إمام زماني بمشاركةِ حشدٍ كبيرٍ من الكشفيين.

حيث أقيم التجمع الثالث الثلاثاء في المعيصرة الكسروانية بمشاركة حاشدة من الصبية والفتيات في كشافة الامام المهدي(عج)، بالاضافة الى حضور كبير من أهالي المنطقة.

وهذا ومن المنتظر أن يكونَ التجمعُ المركزيُ عندَ السادسةِ من عصرِ الاربعاء في باحةِ عاشوراء في منطقة الجاموس بالضاحية الجنوبية لبيروت لتُختتمَ التجمعاتُ المهدويةُ يومَ الجمعةِ في الثامنِ من تموزَ في مرجة رأس العين في بعلبك.

المصدر: قناة المنار