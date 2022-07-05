7 اعراض لسرطان الفم

هل تعاني من قرحة عنيدة لم تلتئم لأسابيع؟ أو ربما من الألم أثناء البلع؟

هذه العلامات قد تُعد من أعراض سرطان الرأس والعنق، أو سرطان الفم، موضحة أن أسباب الإصابة بسرطان الفم تتراوح بين استخدام التبغ بجميع أنواعه، والإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، والتعرّض للشمس لفترات طويلة.

ولكن يمكن علاج هذا النوع من السرطان بنجاح إذا تم اكتشافه مبكرًا.

وإليكم قائمة بأعراض سرطان الفم:

-قرحة لا تلتئم في غضون 3 أسابيع، مع النزيف

-بقع حمراء وبيضاء في الفم

-كتل غير عادية، أو تورّم في الفم

-نزيف من تقرّحات الفم

-تخلخل الأسنان مع وجود قرحة في اللثة

-صعوبة وألم أثناء البلع والمضغ

-انتفاخات في العنق، ومصاحبتها لواحدة أو أكثر من الأعراض المذكورة

المصدر: سي ان ان