استشهاد الأسيرة سعدية مطر يفضح الازدواجية في التعامل مع الأسرى المرضى

فتح ملف استشهاد الأسيرة سعدية مطر (68 عاما)، من جديد ملف الإهمال الطبي الذي تمارسه مصلحة سجون الاحتلال بحق الأسرى، وليرفع استشهادها عدد الأسرى الذين ارتقوا في سجون الاحتلال إلى 290 وشهيدا، وسط ازدواجية من المنظمات الدولية والحقوقية في التعامل مع هذا الملف.

وجاء استشهاد سعدية بعد أيام من بث كتائب القسام لشريط فيديو يظهر تدهور الحالي الصحي للجندي الأسير هشام السيد، والذي استجلب ردات فعل دولية ومنها الصليب الأحمر الدولي، والذي لم يعلق حتى اللحظة على استشهاد الأسيرة، ووقف عاجزا أمام عدد كبير من الحالات السابقة.

وقال المختص في شؤون الأسرى ثامر سباعنة، إن سياسة الإهمال الطبي هي واحدة ضمن العديد من الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسيرات والأسرى الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الظروف القاسية التي يواجهها الأسيرات والأسرى الفلسطينيين داخل السجون تزيد من معاناة الأسرى المرضى وتفاقم حالتهم الصحية.

وأوضح سباعنة أن سياسة الإهمال تؤدي بالضرورة إلى وجود حالات مرضية جديدة نتيجة لعدم توفر بيئة صحية ومناسبة للعيش الآدمي. وأعلن اليوم السبت عن ارتقاء الشهيدة الأسيرة سعدية مطر التي تبلغ من العمر 65 عاما وهي أم لثمانية أبناء، وقد تم اعتقالها بتاريخ 18 ديسمبر من عام 2021، وتعرضت لاعتداء وحشي من جنود الاحتلال أثناء عملية الاعتقال.

المصدر: وكالة شهاب