الجنوب ينشد لإمام الزمان

حملوا شوقهم للإمام وجاؤوا، يفرشون الأرض حبًّا وشغفًا، يردّدون هتاف التلبية للغائب عن العيون، والحاضر في كلّ القلوب..

أكثر من سبعة آلاف كشفيٍّ وكشفية، من أفواج مفوضية جبل عامل الأولى جسّدوا مشهديةً رائعةً خاصةً بنشيد “إمام زماني”، في أول تجمع مهدويّ كبير احتضن المحبين من مختلف قرى منطقة الجنوب الأولى، في الملعب الروماني بصور.

هناك حيث علت الهتافات، وصدحت الحناجر بالبيعة والوفاء، ودمعت العيون شوقًا للقاء، كان طيف المهدي حاضرًا، يحنو على المحبينَ عطفًا ومحبة، فبادلوه بقبضاتهم وأصواتهم، أبهى مشاهد الولاء.

#إمام_زماني

#سلام_فرمانده

المصدر: موقع المنار