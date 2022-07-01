الرئيس الايراني لنظيره القطري: اتهامات الغرب تعكس عدم التزامهم بمتطلبات المفاوضات الجادة

أكد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي أن “اتهامات الغرب لإيران بالتزامن مع المفاوضات يبين عدم التزامنهم بمتطلبات المفاوضات الجادة والحقيقية”. وخلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني مساء الخميس، أشار السيد رئيسي إلى التقارير العديدة والرسمية الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي اكدت أن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية “شفاف تماما ولم ينحرف أبدًا عن المسار القانوني”، قائلاً إن “طرح الاتهامات والمزاعم المتكررة ضد الجمهورية الإسلامية خلال المفاوضات يبين سعيهم لتحقيق اهداف سياسية من وراء عملية التفاوض”.

وأوضح الرئيس الايراني أن بلاده تعتبر اجراءات الحظر أحادية الجانب “ظالمة وغير مشروعة وجائرة”، مؤكداً العزم على “الدفاع عن حقوقها”، من خلال “مواصلة كل الجهود في اتجاه الرفع الكامل للحظر مع الضمانات اللازمة في هذا الصدد”.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني أن “الاتفاق المستديم يتطلب إلغاء الحظر والتخلي غير المشروط عن الادعاءات التي لا أساس لها”.

وفي جانب آخر من هذه المحادثة ، أعلن رئيسي ،في إشارة إلى استضافة قطر لكأس العالم، استعداد ايران للمساعدة في إقامة هذا الحدث الرياضي المهم قدر الإمكان، “وخاصة لجهة التعاون الثقافي، إلى جانب الدعم الاقتصادي ، بهدف التأثير البناء”.

وجرى، خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

يُذكر ان الدوحة استضافت مؤخراً جولة مفاوضات غير مباشرة حول رفع الحظر بحضور وفود من ايران والاتحاد الاوروبي كوسيط والولايات المتحدة الأميركية.

المصدر: ارنا