الرئيس التونسي ينشر مسودة الدستور الجديد في الجريدة الرسمية والذي ينص على تولي الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2022 - 00:16
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مصادر متابعة للمنار: رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتّصل بالرئيس نجيب ميقاتي وتداولا بموضوع التشكيلة الحكومية
مصادر متابعة للمنار: ميقاتي سيزور القصر الجمهوري الجمعة لاستكمال البحث وسيعرض له الرئيس عون ملاحظاته على التشكيلة
مصادر متابعة للمنار: لم تعكس الأيّام الأولى من مشوار التأليف الا طريقا غير معبّدة أمام إنجازه
كتلة الوفاء للمقاومة: لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن للتصدي بمسؤولية لكل تداعيات الأزمة النقدية والمالية والاقتصادية
كتلة الوفاء للمقاومة: لضرورة الاسراع بإقرار خطة التعافي وتثبيت قواعد لحماية أموال المودعين
الاسعار الجديدة للاتصالات الخلوية والعادية التي قررتها الحكومة قبل تصريف الاعمال تدخل حيّز التنفيذ الجمعة
الإتحاد العام لنقابات العمال في لبنان: سنتخذ خطوات تصعيدية الاسبوع المقبل رفضا لزيادة اسعار الإتصالات والإنترنت
المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة تقرر زيادة تعرفة الاعمال الطبية الاستشفائية لاربعة اضعاف
وزارة الطاقة تحدد سعر تعرفات المولدات الكهربائية بـ13.556 ليرة لبنانية عن كل كيلواط و14.911 ليرة في القرى فوق 700 متر
مستوطنون صهاينة يقتحمون منطقة القصور الأموية المحاذية للسور الجنوبي للمسجد الاقصى ويقيمون احتفالا فيها
وزير الخارجية الايراني خلال اتصال بنظيره القطري: تقييمنا للمرحلة الأخيرة من المفاوضات في الدوحة إيجابي
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ: توقيع بروتوكول انضمام السويد وفنلندا الى الناتو سيتم الثلاثاء المقبل
الرئيس الامريكي جو بايدن: الولايات المتحدة عززت وجودها العسكري في أوروبا وستنتشر في دول البلطيق
بايدن: يجب ان نضع سقفا للتبعية للوقود والطاقة الروسيين وقلت لبوتين إن غزو أوكرانيا سيزيد الناتو قوة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: هناك تواصل دائم مع الامم المتحدة بشأن أزمة الغذاء
الرئيس التونسي ينشر مسودة الدستور الجديد في الجريدة الرسمية والذي ينص على تولي الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة الحكومة
منذ 54 mins
30 June، 2022
اخبار تونس
الدستور التونسي
تونس
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