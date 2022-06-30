دولة عربية تعترف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وكييف تقطع العلاقات معها

أعلنت وزارة الخارجية السورية قرار الحكومة بالاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

وقالت الخارجية في بيان، “تجسيدا للإرادة المشتركة والرغبة في إقامة علاقات في المجالات كافة فقد قررت الجمهورية العربية السورية الاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية”.

وأضاف البيان أنه سيجري التواصل مع كلا البلدين للاتفاق على أطر تعزيز العلاقات بما فيها إقامة علاقات دبلوماسية وفق القواعد المتبعة.

وفي وقت سابق قالت وزارة الإعلام بجمهورية دونيتسك الشعبية، إن الرئيس السوري بشار الأسد أبلغ وفدا من هذه الجمهورية، بأنه سيوعز ببدء عملية الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.

وبالمقابل أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قطع كامل العلاقات مع سوريا بعد اعترافها باستقلال دونيتسك ولوغانسك. وقال في مقطع فيديو بثه عبر تطبيق تلغرام: “انتهت العلاقات بين أوكرانيا وسوريا”، مضيفا أن “ضغوط العقوبات” على دمشق الحليفة لموسكو ستزداد شدّة.

المصدر: يونيوز