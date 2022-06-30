مقاومون فلسطينيون يطلقون النار صوب قوات الاحتلال المقتحمة للمنطقة الشرقية في نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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June 30 2022 - 00:04

مقاومون فلسطينيون يطلقون النار صوب قوات الاحتلال المقتحمة للمنطقة الشرقية في نابلس

منذ 51 mins 29 June، 2022
أخبار موقع المنار

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