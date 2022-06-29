بالخط الساخن.. كيف نحصن المجتمع من المخدرات؟

في أجواء اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، تطرح تساؤلات عديدة، منها: كيف تطورت نسب الإدمان في لبنان؟ أي جهد تبذله السلطات لمكافحة المخدرات؟ وكيف يمكن تحصين المجتمع من هذا البلاء الفتاك؟

هذه التساؤلات تطرح ومؤسسات الدولة في حالة شلل، وسلطة القانون بدأت تضعف بفعل وهن الردع المتمثل بظهور القوى الأمنية على الطرقات والاعلان عن المداهمات ونتائج الملاحقات الأمنية والقضائية، ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية وما يستتبعها من حالة نفسية محبطة لدى الشباب تحديدا ، يصبح الجو مؤاتيا لتجار المخدرات للترويج ونصب الكمائن لضحايا يمكن التسلل إليهم عبر ثغرة ما في حياتهم، غالبا ما تترافق مع ضعف الإحاطة الأسرية..

لكن ما هي أسباب الإدمان وآخر الإحصاءات في لبنان والنسب حول تجارة المخدرات؟ وما هي أبرز أنواع المخدرات المتوفرة في لبنان، وكيف تكافح القوى الأمنية إنتشارها.

أسباب عديدة وراء الضعف في مكافحة المخدرات في لبنان، وللأهل الدور الأساسي في التوعية.

المصدر: قناة المنار