أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 3 مقاتلات من طراز “سو-25” ومروحية واحدة من طراز “مي-8” تابعين لسلاح الجو الأوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية.

أعلن عن ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، حيث صرح بأن منظومات الدفاع الجوي الروسية نجحت في إسقاط 3 مقاتلات من طراز “سو-25″، ومروحية واحدة من طراز “مي-8″، تابعة لسلاح الجو الأوكراني.

كذلك فقد هاجمت القوات الجوية الروسية حظائر الطائرات التي تتضمن أسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في مدينة كريمنشوك، بالقرب من مصنع لآليات الطرق بأسلحة فائقة الدقة.

كما اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية 7 صواريخ من طراز “توتشكا أو” في جمهورية لوغانسك الشعبية و10 صواريخ من راجمات الصواريخ في منطقة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية.

ونجحت القوات المسلحة الروسية، في إطار عمل الرادارات المضادة للمدفعية، من إصابة أربعة فصائل من راجمات الصواريخ من طراز “غراد” وفصيلين من المدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية.

كذلك قصف الطيران الروسي والقوات الصاروخية والمدفعية 24 مركزا لقيادة القوات المسلحة الأوكرانية ومناطق تمركز الأفراد والمعدات العسكرية للعدو في 304 منطقة.

كما ضربت القوات الجوية الروسية نقطة انتشار “آزوف” وإحدى كتائب اللواء رقم 92 للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم تحييد أكثر من 100 جندي للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة.

كذلك فقد قام المرتزقة الأجانب بإطلاق نيران صديقة وإصابة مجموعة الاستطلاع التابعة للواء 28 ميكانيكي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل أربعة، وتعرض مجندو لواء المشاة الـ 60 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية لقذائف الهاون من زملائهم بسبب ضعف تدريبهم.

كما دمرت القوات المسلحة الروسية موقعين لقيادة القوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك مواقع تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في 28 مقاطعة باتجاهي لوغانسك ودونيتسك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

المصدر: وكالات