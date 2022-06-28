حاكم تكساس يحمل بايدن مسؤولية مقتل عشرات المهاجرين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2022 - 10:14

حاكم تكساس يحمل بايدن مسؤولية مقتل عشرات المهاجرين

منذ 18 mins 28 June، 2022
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

حمل حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، الرئيس الأمريكي جو بايدن وسياسة الهجرة التي تنتهجها إدارته، المسؤولية عن مصرع عشرات المهاجرين الذين تم العثور عليهم في شاحنة بسان أنطونيو في تكساس.

وكتب حاكم تكساس على صفحته في “تويتر”: “تم العثور على ما لا يقل عن 42 شخصا ميتا في شاحنة مهاجرين في تكساس. هذه الوفيات على مسؤولية ضمير بايدن. هي نتيجة لسياسته القاتلة بشأن الحدود المفتوحة”.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات الأمريكية بولاية تكساس العثور على جثث 46 مهاجرا في شاحنة، كما تم نقل 16 مصابا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

المصدر: وكالات

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