عبداللهيان خلال لقائه الكاظمي: ايران لا تريد سوى الخير للمنطقة

وناقش الجانبان في الاجتماع الذي حضره ايضا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين والسفير الايراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق، التطورات بالمنطقة والملفات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

واكد أمير عبداللهيان دعم ايران “لاستمرار الهدنة في اليمن وضرورة انهاء الحصار المفروض على شعب هذا البلد”، مشددا على أن الجمهورية الاسلامية “تؤمن بأن طريق الحل لمشاكل المنطقة يكون من داخل المنطقة نفسها”.

من جهة ثانية، أشار أمير عبداللهيان الى “القواسم المشتركة بين ايران ومصر”، معتبرا أن “تعزيز العلاقات الثنائية بين طهران والقاهرة يصب بمصلحة المنطقة والعالم الاسلامي”.

الكاظمي يؤكد مكانة ودور ايران في تطورات المنطقة

بدوره، أكد رئيس الوزراء العراقي على “مكانة ودور الجمهورية الاسلامية الايرانية في تطورات المنطقة وعلاقاتها الوثيقة مع العراق”، مشددا أن بلاده “جادة في تنمية العلاقات الثنائية وستواصل دورها الباعث على الثقة في المنطقة”.

كما اكد الكاظمي أيضاً ضرورة التطوير الشامل للعلاقات ومعالجة المعوقات المحتملة، قائلاً إن العراق “سيواصل جهوده الرامية الى ترسيخ الحوار والتعاون الاقليمي”.