اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال على مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2022 - 18:52

اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال على مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله

منذ 21 mins 26 June، 2022
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