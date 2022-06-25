الرئيس الإيراني: نتابع مفاوضات رفع الحظر من منطلق العزة

أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي ان ايران وفي الوقت الذي تسعى لرفع الحظر الظالم، تعمل ايضا على اجهاض الحظر، وتتابع مفاوضات رفع الحظر في فيينا من منطلق العزة والكرامة.

وشدد الرئيس الإيراني على أن الجمهورية الإسلامية لن تترك طاولة التفاوض، وستواصل المحادثات النووية في إطار مبادئها ومصالحها.

واكد الرئيس الإيراني أن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد الجمهورية الإسلامية لم يكن مناسبا وأكدنا أنه سيعرقل مسار المفاوضات، وشدد على أنه لن يؤثر على نية طهران مواصلة المفاوضات النووية.

وشدد السيد رئيسي على أن من أولويات الجمهورية الإسلامية تعزيز العلاقات مع دول الجوار، وقد تم التوصل لنتائج إيجابية ومهمة في هذا الإطار، وقال “نشهد ارتفاعا ملحوظا في نسبة التجارة مع دول الجوار وفي مقدمتها دولة الإمارات”.

داخلياً، اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ان التواصل مع المواطنين يعود بالكثير من البركات، ومن شانه ان يجعل المسؤولين على اطلاع اكثر دقة بقضايا ومشاكل المجتمع، مشددا على تعزيز هذا التواصل.

المصدر: وكالة ارنا