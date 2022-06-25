نخالة: العدو لم يستطع أن يكسر إرادة شعبنا الفلسطيني في داخل فلسطين فقام بعملية التفاف كبرى لمحاصرته من الخارج وقطع شرايين التواصل عنه مع شعوب أمتنا العربية والإسلامية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2022 - 13:24

نخالة: العدو لم يستطع أن يكسر إرادة شعبنا الفلسطيني في داخل فلسطين فقام بعملية التفاف كبرى لمحاصرته من الخارج وقطع شرايين التواصل عنه مع شعوب أمتنا العربية والإسلامية

منذ 1 ساعة 25 June، 2022
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