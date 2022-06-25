نخالة: العدو لم يستطع أن يكسر إرادة شعبنا الفلسطيني في داخل فلسطين فقام بعملية التفاف كبرى لمحاصرته من الخارج وقطع شرايين التواصل عنه مع شعوب أمتنا العربية والإسلامية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2022 - 13:24
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افتتاح أعمال المؤتمر القومي العربي الإسلامي في دورته الـ11 في بيروت بحضور قادة من محور المقاومة
نائب الأمين العام لحزب الله: كل التهديدات الإسرائيلية فارغة ونحن نكتفي بقراءتها وهي قنابل صوتية لطمأنة جبهتهم الداخلية
الشيخ نعيم قاسم: كيان العدو يتكئ على فلسطين كمقدمة ليشمل كل المنطقة واستمراريته قائمة على إنشاء الحروب
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: نقاتل اتفاق أوسلو ومخرجاته ونحقق إنجازات جدية رغم الظروف الصعبة
النخالة: إنجازات المقاومة لم تعد خافية على أحد من لبنان إلى غزة المحاصرة التي أثبتت قدرتها على الصمود والمواجهة
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: ما يجري على مستوى المنطقة يتجاوز التطبيع وهو دمج كيان العدو بالمنطقة
هنية: قضية فلسطين ليست فلسطينية وحسب بل هي عربية قومية إسلامية ومعركة سيف القدس شكلت نقلة نوعية في مجرى الصراع مع العدو
حركة حماس في ذكرى الوهم المتبدّد: نحذّر الاحتلال من استمرار انتهاكاته ضدّ أسرانا ونؤكّد أنَّ ذلك لن يكسر من إرادة شعبنا
استشهاد الفتى الفلسطيني عبدالله حماد (16 عاماً) من بلدة سلواد شرق رام الله مثأثراً بجراحٍ أصيب بها برصاص جنود الاحتلال
الاحتلال الاسرائيلي يجري أعمال حفر في منطقة القصور الأموية المحاذية للسور الجنوبي للمسجد الأقصى
رئيس حكومة العدو نفتالي بينيت يحذر من مستقبل أسود ينتظر كيانه المؤقت ويعبر عن خطر وجودي وحرب أهلية وشيكة
لبنان: انطلاق امتحانات الشهادة المتوسطة وسط اجراءات أمنية بمحيط المراكز ويتقدم للامتحانات حوالي 62 الف تلميذ وتلميذة
لبنان يتأثر بمنخفض جوي ممطر تخلله عواصف رعدية مصدره جنوب تركيا ويتركز على المناطق الساحلية الشمالية وصولا الى بيروت
وزير الاشغال علي حمية: ماضون في عملية تفعيل العمل في مرفأ بيروت وإعادة إعماره مع استمرار عمليات إزالة المخلفات والردميات
السفير الياباني في بيروت "تاكيشي اوكوبو" : اليابان مستعدة لمد اليد في انتاج الكهرباء عبر إنشاء السدود في المناطق الجبلية
وزارة الصحة اللبنانية تجدد الدعوة إلى تلقي لقاح كورونا في أسرع وقت ممكن خصوصاً أن نسبة الملقحين لا تتعدى الـ 45%
البيت الأبيض: الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون لتقييد بيع السلاح الذي أجازه الكونغرس ليصبح قانونا نافذا
المتحدث باسم قيادة المنطقة الشرقية في الجيش الصيني: الطائرات الأميركية في مضيق تايوان تعرّض السلام العالمي للخطر
الجيش الصيني: تحليق طائرة أمريكية عبر مضيق تايوان في الآونة الأخيرة يتسبب في اضطراب الوضع الإقليمي
الدفاع الروسية: قواتنا تحاصر مدينة ليسيتشانسك التابعة لجمهورية لوغانسك بعد اختراق الدفاعات المحصنة للقوات الأوكرانية
الشرطة النرويجية: مقتل شخصين وإصابة عدة أشخاص آخرين في إطلاق نار بالعاصمة أوسلو
نخالة: العدو لم يستطع أن يكسر إرادة شعبنا الفلسطيني في داخل فلسطين فقام بعملية التفاف كبرى لمحاصرته من الخارج وقطع شرايين التواصل عنه مع شعوب أمتنا العربية والإسلامية
منذ 1 ساعة
25 June، 2022
نخالة
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نخالة: حذرنا سابقًا من اتفاق “أوسلو” ونحن في فلسطين نواجه هذا الاتفاق ومخرجاته
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