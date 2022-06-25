الشيخ قاسم: الحل الحصري والوحيد لمواجهة “إسرائيل” هي المقاومة بكل أشكالها

أكد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان “الحل الحصري والوحيد لمواجهة إسرائيل هي المقاومة بكل أشكالها وأي حل آخر هي مضيعة للوقت وعلى رأس هذه المقاومة هي المقاومة العسكرية ويجب دعمها لأنها وحدها ما يعيد فلسطين”. ولفت الى ان “الكيان الصهيوني كيان يتكئ على فلسطين كمقدمة حتى يقدم على احتلال المنطقة من المحيط إلى الخليح”، واشار الى ان “حامي القضية الفلسطينية الأساس هي شعبها ومقاومتها ولا يمكن إذا تخلى بعض العرب والمسلمين عن هذه القضية أن تركع فلسطين أو أن تستلم لان شعبها قرر أن يبقى في الميدان”.

وقال الشيخ قاسم في كلمة له خلال المؤتمر القومي العربي الإسلامي “اسرائيل تعتقد أنها بالتهديدات ستُحدث قلقا في محور المقاومة ولكن أقول أنها تهديدات فارغة المحتوى”، وتابع “استمرارية وجود اسرائيل في منطقتنا قائمة على انشاء الحروب ولا يمكن أن تستمر بدون الحروب”، واشار الى انه “لم يكن أي خيار سياسي رعاه الغرب خيارًا سليمًا بل كان جزءًا من دعم الاحتلال العدواني التوسعي لا يقتصر على فلسطين”، واضاف ان “دول التطبيع تضر نفسها في المقام الاول كما تضر شعوبها وتضر فلسطين والأمة”، واوضح ان “أمريكا تعمل على تسخير كل شيء لخدمة الكيان الصهيوني ونحن كقوى المقاومة نعمل على حفظ سيادتنا وكرامة أوطاننا طالما الشعب والمقاومة يسيران في خط واحد للمواجهة”.

واكد الشيخ قاسم “نحن على اتم الجهوزية وكنا في المناورة الكبرى على استنفار كامل وفي كل يوم نحن في استعداد واليوم نحن في أقوى مراحلنا مع حلفائنا في فلسطين ومحور المقاومة”، وتابع “نحن نتباهى مع حلفائنا بقوتنا العسكرية وجهوزينا ونذكرها ليطمئن جمهورنا وليعرف أنّه خلف قيادة قوية جاهزة للدفاع عنه وللمجتمع الإسرائيلي ليعلم أنه خلف قيادة ضعيفة”، واضاف “رأينا كيف حرر لبنان أرضه بجيشه وشعبه ومقاومته وكيف واجهت المقاومة عدوان تموز وانتصرت، كما رأينا المقاومة الفلسطنية كيف أوجدت في معركة سيف القدس مسارًا جديدًا بتاريخ الصراع مع المحتل”، وشدد على ان “قوة محور المقاومة وجهده ودعم الجمهورية الإسلامية للقضية الفلسطينية بدون حساب واجتماع الدول تحت هذه الراية تعني أن النصر آت لا محال”.

المصدر: موقع المنار