رواتب القطاع العام رهن اضراب المالية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 23 2022 - 00:04

رواتب القطاع العام رهن اضراب المالية

منذ 2 ساعة 22 June، 2022
تقارير مصورة - لبنان

اضرابُ موظفي الادارةِ العامة يدخلُ اسبوعَه الثاني.. والرواتبُ رهينة.

المصدر: قناة المنار

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