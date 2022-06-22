وصول ناقلة نفط إيرانية ثالثة إلى شاطئ بانياس السوري

اعلنت مصادر محلية في سوريا عن وصول ناقلة نفط ايرانية جديدة الى قبالة شاطئ بانياس وذلك بعد وصول ناقلتين قبل يومين كانتا محملتين بنحو مليوني برميل من النفط الخام .

كما اوضحت المصادر ان الناقلة محملة بنحو 300 الف برميل من النفط الخام مبينة ان الناقلة لم تدخل مصب بانياس بعد بسبب الاحوال الجوية السائدة مشيرة الى ان الانفراجات في المشتقات النفطية سيلحظها المواطنون السوريون خلال الايام القادمة.

وكان مدير عام مصفاة بانياس المهندس محمود قاسم قد أكد في تصريح صحفي أنه تم إقلاع العمل في كافة وحدات المصفاة وخاصة وحدة التقطير، وأن مصب بانياس سيكون على موعد مع ناقلة نفط جديدة على متنها 300 ألف برميل نفط خام، ما من شأنه أن يسهم في رفد السوق بالمشتقات النفطية.

ووصلت يوم الثلاثاء الفائت إلى شواطئ بانياس ناقلتا نفط إيرانيتان كانتا أولى بشائر تفعيل الخط الائتماني الجديد بين إيران وسوريا.

المصدر: المنار + يونيوز