رسميًا.. بينيت ولابيد يتفقان على الفشل والكيان إلى انتخابات سادسة

أعلن رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت ووزير خارجيته يائير لابيد، مساء اليوم الإثنين، عن التصويت لصالح مقترح قانون لحل الكنيست، الأسبوع القادم.

وأضافا في بيان مشترك أن هذه الخطوة تأتي بعد فشل كافة المحاولات للحفاظ على استقرار الائتلاف الحكومي لدى الاحتلال.

وبحسب البيان، فإن وزير خارجية الاحتلال الحالي “يائير لابيد” سيشغل منصب رئاسة الوزراء بدلاً من “بينت” إلى حين عقد الانتخابات القادمة وتشكيل الحكومة الجديدة، وسيعقد الاثنان مؤتمراً صحفياً حول هذه القضية مساء اليوم.

ومن جهته، قال وزير الحرب بحكومة الاحتلال بيني غانتس، “إنه لأمر مؤسف أن يتم جر إسرائيل إلى الانتخابات، سوف نستمر كحكومة مؤقتة في العمل قدر الإمكان، أنا لا أمتلك على القرار”، فيما ذكرت وسائل اعلام عبرية، أن انتخابات الكنيست الإسرائيلي القادمة ستجرى يوم 25/10/2022.

المصدر: وكالة شهاب