طليس يشكر وزارة الداخلية والقوى الأمنية على مهمة قمع المخالفات تطبيقاً لقانون السير

شكر رئيس إتحادات نقابات ​قطاع النقل​ البري، ​بسام طليس وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي والقوى الأمنية التي بدأت اليوم في مهمة قمع المخالفات تطبيقاً لقانون السير.

وفي بيان له تمنى” الإستمرار في هذه الحملة ليس في بيروت فقط إنما على جميع الأراضي اللبنانية خدمةً للسائقين وعائلاتهم وتطبيقاً للقانون”.

وتابع البيان:” إن بعض الأصوات التي تصدر من هنا وهناك والمنتقدة لهذا الإجراء لا تريد تطبيق القانون ولا تريد حفظ الأمن واستقرار البلد”.

وختم” نحيي خطوة معالي وزير الداخلية والبلديات والتي طالما انتظرناها طويلاً وطالبنا بها مراراً وتكراراً”.

المصدر: إتحادات نقابات ​قطاع النقل​ البري