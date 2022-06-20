وكالة الصحافة الفرنسية: مقتل أكثر من 100 مدني بنيران مسلحين في مالي خلال 3 أيام – موقع قناة المنار – لبنان
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June 20 2022 - 19:48

وكالة الصحافة الفرنسية: مقتل أكثر من 100 مدني بنيران مسلحين في مالي خلال 3 أيام

منذ 10 mins 20 June، 2022
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