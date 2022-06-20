المقداد: سياسة سورية الخارجية ستبقى قائمة على أولويات السيادة الوطنية ووحدة الأراضي وتحرير كل شبر محـتل (وكالة سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 20 2022 - 19:48

المقداد: سياسة سورية الخارجية ستبقى قائمة على أولويات السيادة الوطنية ووحدة الأراضي وتحرير كل شبر محـتل (وكالة سانا)

منذ 21 mins 20 June، 2022
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