إعلام العدو : اتفاق بين رئيس الحكومة نفتالي بينت ووزير الخارجية يائير لابيد على حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 20 2022 - 19:46

إعلام العدو : اتفاق بين رئيس الحكومة نفتالي بينت ووزير الخارجية يائير لابيد على حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة

منذ 47 mins 20 June، 2022
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