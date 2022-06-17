مقاومون فلسطينيون يطلقون النار تجاه موقع عسكري للاحتلال قرب مستوطنة كريات أربع بمدينة الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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June 17 2022 - 21:58

مقاومون فلسطينيون يطلقون النار تجاه موقع عسكري للاحتلال قرب مستوطنة كريات أربع بمدينة الخليل

منذ 2 ساعة 17 June، 2022
أخبار موقع المنار

المصدر: قناة الاقصى

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