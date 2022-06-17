الشيخ القطان زار الشيخ دعموش: للاسراع في تأليف حكومة وطنية جامعة تعالج الأوضاع الاقتصادية

زار رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان والشيخ ماهر عبد الرزاق نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش، في مكتبه في بيروت.

وبحث المجتمعون في آخر التطورات الداخلية والإقليمية، وأكَّدوا “وجوب الوقوف إلى جانب أهلنا في هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها كل اللبنانيين”، وطالبوا الدولة بـ”القيام بواجباتها تجاه الشعب اللبناني الذي يعاني كثيرا بسبب غيابها والوزارات المعنية عن مراقبة الفساد وجشع التجار”.

كما طالب المجتمعون القيادات السياسية بـ”الإسراع في تأليف حكومة وطنية جامعة تعالج ما أمكن من هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها كل اللبنانيين على مختلف انتماءاتهم الطائفية والمذهبية والحزبية”.

وشدَّدوا على “وجوب اللحمة بين الشعب والجيش والمقاومة للحفاظ على ثروة لبنان النفطية وعدم التفريط بها أو التنازل عن أي حق للبنان بثروته النفطية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام