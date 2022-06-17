محافظ بيروت التقى وفداَ روسياً رفيع المستوى وبحث في سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين بيروت وموسكو – موقع قناة المنار – لبنان
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June 17 2022 - 11:42

محافظ بيروت التقى وفداَ روسياً رفيع المستوى وبحث في سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين بيروت وموسكو

منذ 6 mins 17 June، 2022
محافظ بيروت القاضي مروان عبود
لبنان

استقبل محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود في مكتبه في القصر البلدي، السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف، ومساعد وزير خارجية حكومة موسكو المحلية إيغور طقاش والوفد المرافق، في حضور رئيس دائرة المحافظة سامر يعقوب.

وأفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، انه “تم عرض التحديات التي تواجه مدينة بيروت والبحث في سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين مدينتي بيروت وموسكو وتبادل الخبرات التقنية والفنية التي من شأنها المساعدة على إنماء وتطوير العاصمة وفق المعايير العالمية”.

وفي نهاية اللقاء جرى تبادل الهدايا التذكارية لينتقل بعدها الوفد للقاء مجلس بلدية بيروت.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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