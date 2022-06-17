وزير البيئة جال في محمية اليمونة وشارك في استلام مشروع محطة الصرف الصحي

زار وزير البيئة ناصر ياسين اليوم بلدة اليمونة حيث استلمت البلدية مشروع تجهيز محطة ضخ الصرف الصحي بالطاقة الشمسية بدعم من هيئة التعاون الالماني giz وتنفيذ الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب.

ولفت الوزير ياسين إلى “أن هذا المشروع يحل جزءا من مشاكل الصرف الصحي التي تعاني منها معظم المدن والبلدات”، مشيرا إلى “أننا نناقش مع وزارة الطاقة والمياه ومؤسسات المياه كيفية ادارة منظومات الصرف الصحي وتشغيلها بشكل افضل”.

وتوجه وزير البيئة إلى محمية اليمونة الطبيعية الواقعة على السفح الشرقي لملتقى جبلي المكمل والمنيْطرة، ونوه الوزير ياسين “بمزايا المحمية الغزيرة بالمياه إذ تحتوي على 84 نبعا إضافة إلى أربعة أنهر دائمة الجريان ونهرين موسميين. كما وتتميز بوجود اشجار اللزاب وبغطاء نباتي وأشجار كثيفة نسبيا”.

وأكد “أن وزارة البيئة تعمل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجمعية التحريج اللبنانية على تأهيل مسارات في المحمية لجعلها دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام