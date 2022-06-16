بلدية الغبيري: نقابة تجار سوق الخضار المركزي في الغبيري تصادر حقوق البلدية وعلى القضاء أن يتحرك

أعلنت بلدية الغبيري في بيان، أنها “ستضيء يوميا على عمل نقابة تجار سوق الخضار المركزي في الغبيري ومصادرتهم لحقوق بلدية الغبيري وحقوق أهالي المنطقة”، وقالت: “خلال السنوات الماضية، قدمنا كل الإيجابية في سبيل المصلحة العامة تجاه هذه النقابة التي تدعي تمثيل أصحاب المحال، في حين لم تبادر بأي إيجابية”.

وأشارت إلى أنه “لا بد من الإضاءة على مغارة من مغارات الفساد”، داعية القضاء إلى “أن يتحرك ويعطي كل ذي حق حقه”.

ولفتت إلى أن “النقابة عمدت إلى رمي بقايا الخضار، وسط الطريق العام أمام سوق الخضار، تحديا لإجراءات البلدية ولمنعها من استيفاء الرسوم وإزالة التعدي عن العقار المخصص للبلدية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام