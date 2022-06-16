العدو الاسرائيلي يواصل سياسة التضييق على الفلسطينيين وهدم الممتلكات بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 16 2022 - 17:10

العدو الاسرائيلي يواصل سياسة التضييق على الفلسطينيين وهدم الممتلكات بالضفة المحتلة

منذ 48 mins 16 June، 2022
العدو الاسرائيلي
فلسطين

أخطرت سلطات العدو الإسرائيلي الخميس بوقف البناء في 3 منازل مأهولة وغرفة زراعية وإزالة حظيرة أغنام ووقف العمل في أساسات بناء ببلدة الخضر جنوب بيت لحم بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية ان “قوات الاحتلال اقتحمت منطقة (اللوح) غرب البلدة، وأخطرت بوقف البناء في 3 منازل مأهولة تعود لكن من: رائد محمد صلاح وتبلغ مساحة منزله 250 مترا مربعا، وحسني صبيح 200 متر مربع، ومحمد طاهر عيسى 160 مترا، إضافة الى ردم حفرة تم العمل بها لتأسيس منزل للمواطن مؤيد احمد صبيح، ووقف العمل في أساسات بناء للمواطن بشار عدنان صلاح”، وأضاف ان “الاحتلال أخطر أيضا بوقف البناء في غرفة زراعية للمواطن حسن إسماعيل صلاح وإزالة حظيرة أغنام بمساحة 300 متر مربع، تعود للمواطن علي سليم موسى وفيها 100 رأس غنم”.

المصدر: وكالة وفا

التعليقات

ذات صلة