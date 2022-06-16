الرئيس الايراني يتفقد محافظة اصفهان

وصل الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي صباح الخميس، الى محافظة اصفهان، في اطار زياراته التفقدية على صعيد البلاد؛ حيث كان في استقباله بمطار “الشهيد بهشتي”، ممثل الولي الفقيه ومحافظ اصفهان وجمع من المسؤولين والقادة العسكريين لدى هذه المحافظة.

وتحدث رئيسي في تصريح عن “الاهداف والبرامج والمشاريع ذات الاولوية التي سيقوم بتفقدها خلال حضوره في هذه المحافظة”.

كما سيلتقي على امتداد زيارته التفقدية لمحافظة اصفهان، مختلف الشرائح المجتمعية هناك، بمن فيهم النخب وممثلو القطاع الخاص ورجال الاعمال، واساتذة الجامعات والطلاب ورجال الدين والمثقفون والفنانون، كما سيعقد مؤتمرا صحفيا يتحدث خلاله حول نتائج الزيارة والقرارات والمشاريع الانمائية المقررة التي سيتم متابعتها.

ويرافق رئيس الجمهورية في زيارته لمحافظة اصفهان، 22 من اعضاء مجلس الوزراء؛ إذ سيتفقدون العديد من المشاريع التي دخلت حيز التنفيذ في المدن والمناطق المختلفة داخل المحافظة، كما سيلتقون بالمواطنين لتفقد اوضاعهم والاستماع الى مطالبهم ومشاكلهم.

المصدر: ارنا