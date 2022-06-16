الجيش العراقي والحشد الشعبي يشرعان بعملية أمنية في صحراء الحضر جنوب الموصل

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، انطلاق عملية أمنية في صحراء الحضر جنوب الموصل.

وقالت الهيئة في بيان، إن “قوات الحشد الشعبي شرعت اليوم، بعملية تفتيش وتأمين في صحراء الحضر جنوب الموصل”.

وأضاف البيان، أن “العملية التي نفذتها قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي متمثلة باللواء 44، الفوج الخاص، قطعات قيادة عمليات نينوى للحشد واقسام العمليات والاستخبارات ومديريات الطبابة والهندسة العسكرية ضمن القيادة، وقوات من الجيش، تهدف لملاحقة فلول المجاميع الإرهابية في صحراء الحضر الواقع جنوب الموصل”.

المصدر: الحشد الشعبي