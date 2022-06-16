اعتصام امام مدخل سرايا طرابلس احتجاجا على عدم توفر مادة الطحين

نفذ عدد من النقابات اعتصاما امام مدخل سرايا طرابلس احتجاجا على عدم توفر مادة الطحين للافران بمشاركة الاتحاد العمالي العام ونقابة عمال الافران في الشمال.

رئيس الاتحاد العمالي العام في الشمال شادي السيد، وجه صرخة إلى محافظ الشمال ووزير الاقتصاد، داعيا اياهم إلى التحرك بعد نفاد مادة الطحين من الافران والتلاعب بأسعار ربطة الخبز التي باتت تباع في السوق السوداء.

من جهته، نقيب عمال الافران ابرهيم بيطار لفت إلى أن الطحين مفقود في الشمال وان المادة تصدر باتجاه بيروت من قبل المطاحن واصفا الوضع بأنه بات لا يطاق بعد نفاد مادة الطحين من السوق.

المصدر: موقع المنار