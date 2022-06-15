إعادة فتح المجال الجوي السويسري بعد توقف دام لساعات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 15 2022 - 12:44

إعادة فتح المجال الجوي السويسري بعد توقف دام لساعات

منذ 1 ساعة 15 June، 2022
سويسرا
أخبار دولية - سويسرا

أعلنت خدمة المراقبة الجوية “سكايغايد” المجموعة السويسرية لخدمات الملاحة الجوية “إعادة فتح” المجال الجوي بعد أن توقفت الرحلات الجوية بالكامل بسبب عطل معلوماتي استمر لساعات.

وأوضحت المجموعة في تغريدة “تم حل المشكلة الفنية في سكايغايد ورفع إغلاق المجال الجوي في الساعة 08:30 (06:30 ت غ) أعيد فتح المجال الجوي السويسري واستؤنفت الرحلات الجوية فوق سويسرا وفي مطاري جنيف وزوريخ كذلك”، بدون تحديد سبب العطل.

وكانت خدمة المراقبة الجوية “سكايغايد”  قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء في بيان إغلاق المجال الجوي السويسري “حتى إشعار آخر” بسبب عطل معلوماتي أدى إلى توقف الرحلات في مطاري جنيف وزوريخ.

المصدر: أ ف ب

التعليقات

ذات صلة