الرئيس بري استقبل هوكشتاين: ما تبلغه الوسيط الأميركي من رئيس الجمهورية متفق عليه واتفاق الإطار الآلية الاصلح

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الوسيط الاميركي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع فلسطين المحتلة آموس هوكشتاين في حضور سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا.

استمر اللقاء قرابة الساعة وعشر دقائق، أكد في خلاله الرئيس بري للموفد الاميركي “أن ما تبلغه من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في موضوع الحدود البحرية وحقوق لبنان بإستثمار ثرواته النفطية هو متفق عليه من اللبنانيين كافة .

وأشار رئيس المجلس الى “ان النقاش تمحور في الشكل المتعلق بالجوهر والذي هو موضوع ترسيم الحدود البحرية سيما ان إتفاق الإطار يبقى الأساس والآلية الأصلح في التفاوض غير المباشر إستنادا الى النصوص الواردة فيه والتي تدعو الى إستمرارية اللقاءات وصولا الى النتائج المرجوة والتي تفضي الى ترسيم الحدود من دون المساس في حق لبنان بالحفر سيما أن البلوك رقم ( 9) الذي سبق ولزم”، لافتاً الى ان ما يجري الآن “هو مخالف للإتفاق من جهة ويحرم لبنان من حقوقه في وقت يسمح للكيان الاسرائيلي بالاستخراج والاعتداء الأمر الذي يعرض السلام في المنطقة ويفاقم من خطورة الأوضاع”.

وشدد الرئيس بري على انه في “موازاة حرص لبنان على إستخراج ثرواته هو ايضا يحرص على الحفاظ على الإستقرار” .

وكان الرئيس نبيه بري قد استقبل أيضا سفير سلطنة عمان بدر بن محمد بن بدر المنذري في زيارة وداعية لمناسبة إنتهاء مهامه كسفير لبلاده لدى لبنان .

كما استقبل رئيس المجلس سفير المغرب لدى لبنان محمد اكرين الذي سلمه برقية تهنئة من نظيره المغربي راشد الطالبي العلمي لمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس النيابي اللبناني لولاية جديدة وجاء فيها :

“يشرفني ان اعبر لكم باسمي ونيابة عن أعضاء مجلس النواب عن خالص التهاني متمنيا لكم المزيد من التوفيق والنجاح في مهامكم النبيلة واغتنمها فرصة لأعبر لكم عن إرادتنا القوية لمواصلة تعزيز وتطوير علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين مؤسستينا التشريعتين خدمة للمصالح المشتركة لبلدينا وشعبينا الشقيقين”.

وقال السفير اكرين :”كما كانت الزيارة مناسبة تم في خلالها عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين”.

وبعد الظهر، استقبل رئيس المجلس قائد الجيش العماد جوزاف عون حيث تم عرض للاوضاع العامة سيما الأمنية منها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام