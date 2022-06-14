رئيسا الجمهورية والحكومة يشددون على أهمية فتوى الجهاد الكفائي في حماية العراق

أكد رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، أن فتوى الجهاد الكفائي كانت مشروعاً وطنياً لإنقاذ العراق.

وقال صالح في تغريدة “نستذكر بإجلال فتوى الجهاد الكفائي‬ للمرجع الأعلى السيد السيستاني (دام ظله) والتي جاءت في لحظة مصيرية، ينبغي التوقف عندها كثيرا لكونها كانت بحق مشروعاً وطنياً لإنقاذ العراق من براثن الارهاب”. وأضاف، “علينا رعاية شهداء الوطن وجرحاه، لمقاتلين شجعان رخّصوا أرواحهم فداء للوطن وكرامة مواطنيه”.

الكاظمي: فتوى الامام السيستاني حولت النكسة إلى نصر

وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن فتوى المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني حولت التراجع إلى اندفاع والنكسة إلى نصر.

وقال الكاظمي في تغريدة إن “فتوى الإمام السيستاني حولت التراجع إلى اندفاع، والنكسة إلى نصر، وشدّت سواعد الأبطال لإنقاذ العراق، وأخرجت معدن عقيدةٍ لا تلين، فكان فيها حتف الإرهاب”. وأضاف، “‏ستبقى قواتنا الأمنية بصنوفها كافة يد العراق الضاربة والجاهزة لردع أي عدوان”.

المصدر: وكالة الانباء العراقية