هيئة الحشد الشعبي تؤكد وقوع انفجار في مقر لها في قاعدة كالسو العسكرية في ناحية المشروع طريق المرور السريع شمال محافظة بابل جنوب بغداد – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
April 20 2024 - 04:04
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
20 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
المقاومة الإسلامية تزف الشهيد على طريق القدس محمد حسن السيد عبد المحسن فضل الله "أبو هادي" مواليد 1969 من بلدة عيناثا
الإعلام الحكومي في غزة: غزة تواجه كارثة بيئية جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل ونفاذ كميات الوقود التي توفرت للبلديات
وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل عدداً من الشبان خلال اقتحامها المستمر لمخيم نور شمس في طولكرم
وسائل إعلام فلسطينية: الاحتلال يفجَّر مخازن وممتلكات للأهالي بمخيم نور شمس في طولكرم
الهلال الأحمر الفلسطيني: جيش الاحتلال يواصل منع مركبات الإسعاف من دخول مخيم نور شمس في طولكرم لنقل المصابين من داخله
جيش الاحتلال يعترف بإصابة ضابط و3 جنود بجروح متفاوتة خلال العملية العسكرية في مخيم نور شمس شرق طولكرم
حماس: نؤكد على ضرورة تواصل وتكثيف الحشد والرباط وحالة النفير العام في الضفة والقدس و تصعيد المواجهة والاشتباك
الأوقاف الاسلامية: 50 الف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم تضييقات وإجراءات الاحتلال
حماس: إذا أرادت الإدارة الأمريكية وقف المأساة فعليها الضغط على نتنياهو ووقف الغطاء الأمريكي لجرائم الإبادة والتجويع
الجهاد الإسلامي: ندين الصمت العربي والعالمي أزاء جرائم الاحتلال في الضفة وآخرها اقتحام طولكرم وحصار مخيم نور شمس
المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف قاعدة عوبدا الجوية في فلسطين المحتلة بالطائرات المسيّرة
مجموعة السبع: ندعو لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى
مجموعة السبع: نؤكد معارضتنا شن عملية عسكرية اسرائيلية في رفح ونحذر من عواقبها الكارثية
مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: علينا أن نوقف الحرب في غزة ونتجنب امتدادها الى بقية المنطقة
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: تراكم نحو 270 ألف طن من النفايات الصلبة في غزة يخلق كارثة بيئية وصحية
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
مجموعة السبع: نؤكد معارضتنا شن عملية عسكرية اسرائيلية في رفح ونحذر من عواقبها الكارثية
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
السيد الحوثي: جبهة حزب الله في تصاعد وتأثيرها على العدو مستمر وجبهة العراق مستمرة وأسهمت في عملية "الوعد الصادق"
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي: أي اعتداء على الأراضي الإيرانية من الكيان الصهيوني سيقابل برد حازم وسيجعله يندم
بايدن: دافعنا عن إسرائيل وساعدناها في مواجهة الهجوم واليوم نحمل إيران المسؤولية عن طريق العقوبات وقيود التصدير
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
هيئة الحشد الشعبي تؤكد وقوع انفجار في مقر لها في قاعدة كالسو العسكرية في ناحية المشروع طريق المرور السريع شمال محافظة بابل جنوب بغداد
منذ 2 ساعة
20 April، 2024
عاجل
الحشد الشعبي
العراق
قاعدة كالسو
التعليقات
ذات صلة
العراق | عدوان جوي أميركي يستهدف قاعدة كالسو المشتركة جنوبي بغداد
هيئة الحشد الشعبي : فريق تحقيقي وصل على الفور الى المكان وتسبب الانفجار بوقوع خسائر مادية وإصابات
مصادر أمنية عراقية : قصف جوي يطال قاعدة كالسو العسكرية المشتركة جنوب بغداد التي تضم قوات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
رأيكم يهمنا
شاركوا معنا في إستبيان دورة برامج شهر رمضان المبارك
إغلاق
مشاركة