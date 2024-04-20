هيئة الحشد الشعبي تؤكد وقوع انفجار في مقر لها في قاعدة كالسو العسكرية في ناحية المشروع طريق المرور السريع شمال محافظة بابل جنوب بغداد – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2024 - 04:04

هيئة الحشد الشعبي تؤكد وقوع انفجار في مقر لها في قاعدة كالسو العسكرية في ناحية المشروع طريق المرور السريع شمال محافظة بابل جنوب بغداد

منذ 2 ساعة 20 April، 2024
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