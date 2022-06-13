هجوم مسلح يودي بحياة أكثر من 50 شخصا شمالي بوركينا فاسو (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2022 - 19:26

هجوم مسلح يودي بحياة أكثر من 50 شخصا شمالي بوركينا فاسو (سبوتنيك)

منذ 15 mins 13 June، 2022
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