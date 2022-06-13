كركي دان التعرّض لمستخدمي مكتب الغبيري: في حال عدم تأمين الحماية المطلوبة سنقفل المكتب بشكل نهائي

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمّد كركي، اليوم في مكتبه، رئيس مكتب الغبيري والمستخدمين العاملين فيه، في حضور المدير الإداري ومدير التفتيش الإداري ورئيس نقابة مستخدمي الصندوق، ووضعوه في أجواء تعرّض رئيس المكتب والمستخدمين، جسدياً ولفظياً من قبل المدعو ع. ح وزوجته ن.ح، والإعتداء على المستخدمين وعلى ممتلكات وموجودات المكتب وبعثرة المعاملات والعبث بها. وفي ضوء التهديدات التي تعرّض لها رئيس المكتب والمستخدمون قرّروا التوقّف عن العمل “آسفين الى حين تأمين الحماية الأمنية اللازمة درءا للمخاطر وتداعياتها”.

وفي هذا السياق، دان كركي بشدّة مثل هذه الأعمال، وأعلن أنّه “سيتم التواصل مع الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة لتأمين الحماية اللازمة من أجل سلامة المضمونين والمستخدمين على حدّ سواء”، مشيرا إلى أن “إدارة الصندوق سبق وأن طالبت مراراً وتكراراً بتأمين الحماية اللازمة لمراكز ومكاتب الصندوق ولم يتم الاستجابة لذلك”.

وأكّد كركي أنّه “في حال عدم تأمين الحماية المطلوبة فإنه سيضطّر آسفاً إلى إقفال مكتب الغبيري بشكل نهائي، ما سيحرم زهاء خمسة آلاف سائق عمومي من التقديمات الصحّية والإجتماعية”.

وطالب الجهات السياسية والإجتماعية والبلدية في المنطقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين إستمرارية العمل في هذا المكتب وبالتالي ديمومة إيصال التقديمات لمستحقيها والتي تشمل أكثر من 20 ألف مواطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام