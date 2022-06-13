النائب حسن مراد يرعى افتتاح حديقة المربي سعيد درويش في الخيارة تخليدًا لذكراه

برعايةِ النّائب حسن مراد وحضور النّائب السَّابق عبد الرَّحيم مراد، تمَّ اليوم افتتاح حديقة المُربِّي سعيد درويش في مركز عمر المختار التَّربويّ- الخيارة، تكريمًا لذكراه ووفاءً لما قدَّمه من علم.

الافتتاحُ الذي حضرته فعاليات بقاعية ومدير عام أزهر البقاع علي الغزاوي والشيخ محمد عبدالرحمن وعددٌ من المشايخ، عبّر مراد خلاله عن أسفه لخسارة رجل قلّ مثيله في هذه الأيام، بالقول: “ما أجدرك بالتكريم، يا أبا نديم، أيها الرجل الكريم، الذي افتقدناه أخًا وأبًا، وصديقًا وفيًّا في مسيرة الغد الأفضل”.

وقال مراد: “باسمي وباسم مؤسسات الغد الأفضل نعاهد عائلة المرحوم ومحبِّيه على البقاء أوفياء لذكراه وعدم نسيان تضحياته وإخلاصه، ومدى انتمائه لمشروع الغد الأفضل”.

وتوجه مراد إلى أبناء المربي سعيد درويش “بأن لديهم الحق بالطلب الذي لا يُرد في كل المؤسسات، ولكل الأوفياء”.

وفي الختام وُجِّهت تحيةٌ لروح الفقيد مع أبيات شعرية، وأزيحت الستارة عن نصب يحمل كلمات تخليدًا لذكرى الراحل.

المصدر: موقع المنار