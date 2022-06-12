الشيخ العيلاني جال في مخيم المية والمية: نحذر من التفريط بحق العودة

جال إمام مسجد الغفران الشيخ حسام العيلاني في مخيم المية ومية، والتقى المسؤول السياسي لحركة حماس في المخيم رفيق عبد الله. ثم زار الشيخ العيلاني وعبد الله عائلتي الشهيدين حسين الأحمد وعمر السهلي.

وقال الشيخ العيلاني “نؤكد عمق العلاقة الأخوية التي تربطنا بالشعب الفلسطيني، ونطالب وكالة الأونروا بالقيام بدورها تجاه الأخوة الفلسطينيين، ونحذر من أي محاولة تهدف الى التفريط بحق العودة”.

ودعا الى “تعزيز الوحدة ورص الصفوف والإلتفاف حول المقاومة، لأنها السبيل الوحيد لتحرير فلسطين، كل فلسطين، من البحر الى النهر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام