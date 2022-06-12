الشيخ العيلاني جال في مخيم المية والمية: نحذر من التفريط بحق العودة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2022 - 19:14

الشيخ العيلاني جال في مخيم المية والمية: نحذر من التفريط بحق العودة

منذ 30 mins 12 June، 2022
الشيخ حسام العيلاني
لبنان

جال إمام مسجد الغفران الشيخ حسام العيلاني في مخيم المية ومية، والتقى المسؤول السياسي لحركة حماس في المخيم رفيق عبد الله. ثم زار الشيخ العيلاني وعبد الله عائلتي الشهيدين حسين الأحمد وعمر السهلي.

وقال الشيخ العيلاني “نؤكد عمق العلاقة الأخوية التي تربطنا بالشعب الفلسطيني، ونطالب وكالة الأونروا بالقيام بدورها تجاه الأخوة الفلسطينيين، ونحذر من أي محاولة تهدف الى التفريط بحق العودة”.

ودعا الى “تعزيز الوحدة ورص الصفوف والإلتفاف حول المقاومة، لأنها السبيل الوحيد لتحرير فلسطين، كل فلسطين، من البحر الى النهر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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